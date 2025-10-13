Seleção da Nigéria vive susto: avião sofre avaria e aterrissa às pressas

A delegação da seleção da Nigéria viveu momentos de enorme tensão durante voo de regresso para casa após vencer o Lesoto pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na noite de sábado (11), a aeronave fretada da ValueJet Airlines precisou fazer um pouso de emergência após sofrer rachadura no para-brisa. O voo precisou regressar à Luanda, capital de Angola, onde havia feito uma parada técnica para reabastecimento.

A Federação Nigeriana, em comunicado, assegurou que todos a bordo saíram da aeronave em segurança. Posteriormente ao grande susto, a federação fretou outro avião para buscar a delegação em Luanda.

O episódio, desse modo, atrasou a chegada da seleção à cidade de Uyo, onde os nigerianos recebem o Benim nesta terça-feira (14), no Estádio Internacional Godswill Akpabio, pela última rodada do qualificatório. Terceira colocada do Grupo C, a Nigéria aparece com 14 pontos, um a menos do que a África do Sul e a três do Benim.

Para alcançar o objetivo, Zaidu & Cia. precisam vencer e torcer para que a África do Sul não derrote Ruanda (quarto colocado). Caso ocorra essa combinação, a Nigéria fecha o grupo na liderança e assegura a classificação direta. Vale ressaltar que os quatro melhores segundos colocados irão para a disputa de um playoff em novembro, que definirá um representante africano no playoff mundial de março.

The aircraft carrying the Super Eagles of Nigeria from Polokwane, South Africa to Uyo has made an emergency landing in Luanda, Angola when 25 minutes after refueling, the pilot made a U-turn into Luanda due to a HEAVY CRACK on the Plane’s wind shield. More to Follow…… pic.twitter.com/66qJYxyFou — Football Fans Tribe ???????? ? (@FansTribeHQ) October 11, 2025

