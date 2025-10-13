InícioEsportes
Seleção da Nigéria vive susto: avião sofre avaria e aterrissa às pressas

Rachadura no para-brisa da aeronave obriga regresso à capital de Angola

Rachadura no para-brisa da aeronave obriga regresso à capital de Angola - (crédito: Foto: Reprodução)

A delegação da seleção da Nigéria viveu momentos de enorme tensão durante voo de regresso para casa após vencer o Lesoto pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na noite de sábado (11), a aeronave fretada da ValueJet Airlines precisou fazer um pouso de emergência após sofrer rachadura no para-brisa. O voo precisou regressar à Luanda, capital de Angola, onde havia feito uma parada técnica para reabastecimento.

A Federação Nigeriana, em comunicado, assegurou que todos a bordo saíram da aeronave em segurança. Posteriormente ao grande susto, a federação fretou outro avião para buscar a delegação em Luanda.

O episódio, desse modo, atrasou a chegada da seleção à cidade de Uyo, onde os nigerianos recebem o Benim nesta terça-feira (14), no Estádio Internacional Godswill Akpabio, pela última rodada do qualificatório. Terceira colocada do Grupo C, a Nigéria aparece com 14 pontos, um a menos do que a África do Sul e a três do Benim.

Para alcançar o objetivo, Zaidu & Cia. precisam vencer e torcer para que a África do Sul não derrote Ruanda (quarto colocado). Caso ocorra essa combinação, a Nigéria fecha o grupo na liderança e assegura a classificação direta. Vale ressaltar que os quatro melhores segundos colocados irão para a disputa de um playoff em novembro, que definirá um representante africano no playoff mundial de março.

