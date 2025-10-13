Mbappé elogia Messi e diz que aprendeu com o argentino: “Ajudou a entender melhor o jogo”

“Messi chegou e foi uma pessoa totalmente normal, respeitoso com todos. E como jogador, é único. Quando tem alguém assim na sua equipe, só precisa estar perto e ver tudo que ele faz. Como finaliza, como para, como toca. Acho que ter estado tão perto dele me ajudou muito a entender melhor o jogo”, disse.

“Foi uma sorte jogar com Messi. Jamais pensei que isso aconteceria, porque meu sonho era jogar no Real Madrid, nunca pensei que eu iria para o Barcelona, e eu achava que ele jogaria sempre lá. Eu sabia que poderia jogar contra ele, não ao seu lado. Mas aconteceu e foi muito especial, aprendi muito e agradeço a ele. Foi uma oportunidade de ouro ter um jogador tão especial por perto”, acrescentou.