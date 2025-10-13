Kings League chega à TV aberta no Brasil com promessa de espetáculo global

A nova emissora esportiva do Brasil XSports confirmou durante o ‘Kickoff Day’ em Copacabana, no último domingo (12), a transmissão da próxima edição da Kings League em TV aberta. Com o acordo, o canal se tornou o primeiro veículo nacional a adquirir os direitos de exibição do torneio idealizado por Gerard Piqué — consolidando a expansão da liga no país.

A edição 2026 da Kings League promete reunir equipes de cinco continentes e confrontos de alto nível técnico e popular. O Brasil foi sorteado no Grupo D, ao lado de Espanha, Catar e Peru. Este chaveamento, aliás, colocou dois dos principais correntes do torneio frente a frente logo na fase inicial: brasileiros x espanhóis.

Neste contexto, a transmissão pela XSports marca um passo importante na popularização da liga no Brasil — que já havia rendido recordes à ‘CazéTV’ na edição anterior. A emissora agora promete, além dos jogos ao vivo, conteúdos exclusivos como bastidores e programação digital.

“A integração entre esporte e conteúdo digital tem redefinido o consumo de eventos esportivos”, declarou um representante da XSports.

A competição, aliás, tem se consolidado cada vez mais como um fenômeno global que retrata a forma de consumo na atualidade. Ou seja, elementos do futebol tradicional misturado com dinâmicas inovadoras e mais criativa. Criada em 2022, a liga adota partidas curtas, cartas com vantagem, influenciadores, presença nas redes sociais e modelo de gestão com nomes populares no mundo digital.

Formação completa dos grupos

• Grupo A: Marrocos, Colômbia, Chile e Holanda

• Grupo B: Alemanha, Argentina, Estados Unidos e Japão

• Grupo C: Itália, França, Polônia e Bélgica

• Grupo D: Brasil, Espanha, Catar e Peru

• Grupo E: México, Arábia Saudita, Índia e Indonésia.

Ronaldo se une a Neymar e mais

O evento de lançamento em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, também serviu para anunciar Ronaldo Nazário como presidente da equipe brasileira. O Fenômeno agora se junta a um time de celebridades que lideram franquias da liga, como Neymar, Kaká, Ludmilla e Gaules.

Espera-se, portanto, que o Brasil, atual campeão da competição, mantenha o favoritismo e o alto nível sob liderança de Ronaldo.

AGORA É OFICIAL! A Xsports é a parceira da Kings League na TV aberta brasileira! VAI SER ABSURDO! ???????? Acerte na ? #Xsports #KingsLeague pic.twitter.com/w8hEZ00WwZ — Xsports (@xsportsbrasil) October 12, 2025

Expansão da Kings League

Criada por Gerard Piqué, em 2022, a liga está voltada à modalidade de futebol 7 e tem sede na Espanha. O torneio se diferencia pelas regras dinâmicas e por seu apelo junto ao público jovem. Cada equipe é presidida por nomes influentes do universo digital e esportivo, que se envolvem diretamente na gestão dos times.

A entrada da Kings League na grade da XSports, inclusive, reflete uma tendência crescente: a convergência entre o entretenimento esportivo e o universo digital. Desde a sua criação, o torneio se propõe a oferecer uma experiência completa, unindo esporte, mídia e interatividade.

Com estreia prevista para os próximos meses, a expectativa é de que o público brasileiro abrace a proposta inovadora da liga — agora com cobertura garantida e gratuita para todo o país.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.