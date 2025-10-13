Jornais destacam estreia de Kevin Serna, do Fluminense, na seleção da Colômbia

Convocado pela primeira vez, Kevin Serna, do Fluminense, fez sua estreia com a camisa da seleção da Colômbia. O atleta ganhou destaque em jornais sul-americanos, no último sábado (11). Afinal, o atacante, que vive boa fase pelo Tricolor, teve a oportunidade de atuar na goleada por 4 a 0 sobre o México em amistoso internacional.

Dessa forma, ele foi titular e esteve em campo durante 65 minutos e esbanjou força de vontade e suas principais características: velocidade e dedicação também na marcação.

“Kevin Serna, trabalho sujo na estreia e feliz por dividir o campo com James e Lucho”, publicou o jornal AS, da Colômbia.

“Que grande jogador o Kevin Serna é, ele será uma grande aquisição para a Copa do Mundo”, disse Pasión Tiburona.

“Kevin Serna foi uma estrela do futebol peruano por três temporadas e meia. Jogou pelo Cultural Santa Rosa (Los Chankas), ADT de Tarma e Alianza Lima antes de dar o salto para o Fluminense. Hoje ele estreou como TITULAR na vitória da Colômbia por 4 a 0 sobre o México.”, opinou o Momento Deportivo.

Bom momento pelo Tricolor

O jogador chegou ao clube carioca depois de se destacar pelo Alianza Lima, do Peru. Assim, na ocasião, chegou a cogitar se naturalizar peruano e defender a seleção diante de suas boas atuações.

No entanto, optou por seguir o sonho de ser chamado pela seleção do país onde nasceu, algo que se concretizou nesta Data Fifa. Serna, então, pode ter mais uma chance, pois os Cafeteros medem forças com o Canadá na próxima terça-feira (14), em novo amistoso internacional.

“É uma linda maneira de estrear, com esse resultado, um resultado positivo e bem, contente por tudo. O treinador tinha me contado que eles saíam muito por esse setor, então buscamos contrabalancear com Daniel (Muñoz), então hoje tive que fazer o trabalho sujo, mas o mais importante é a vitória e ficamos com isso, o positivo”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Faceboook