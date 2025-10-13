Crespo ganha boa notícia no São Paulo durante a Data Fifa

Depois de toda polêmica envolvendo o clássico diante do Palmeiras, o São Paulo volta suas atenções para a próxima partida pelo Brasileirão. Na próxima quarta, o Tricolor visita o Grêmio, em Porto Alegre, e Hernán Crespo poderá contar com um reforço caseiro para a partida.

Um dos seus principais defensores da temporada, o zagueiro Ferraresi foi convocado pela seleção da Venezuela. O jogador foi titular e atuou por 90 minutos no amistoso diante da Argentina.

O retorno do defensor foi uma ótima notícia para Crespo e para o São Paulo. Ferraresi se lesionou em um treinamento pouco antes do jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra a LDU.

O zagueiro ficou de fora do jogo decisivo e também não esteve disponível contra Ceará, no Morumbis, e Fortaleza, no Castelão, ambos pelo Brasileirão. O venezuelano foi relacionado contra o Palmeiras e ficou no banco. No entanto, não foi utilizado por Crespo.

Zagueiro faz falta para Crespo

O retorno de Ferraresi é comemorado por Hernán Crespo, que ganha mais uma opção para a posição que tem sofrido com baixas recentes – contra o Fortaleza, o técnico só contou com Sabino disponível na posição.

O defensor é o segundo que mais entrou em campo no setor nesta temporada pelo São Paulo, com 40 jogos, atrás somente de Alan Franco, que tem 41.

Ferraresi volta a entrar em campo nesta terça-feira pela Venezuela, em amistoso contra a seleção de Belize, nos Estados Unidos. A sua presença contra o Grêmio, entretanto, ainda é incerta. É provável que, caso chegue a tempo para o jogo, o venezuelano fique como opção no banco para Crespo.

