Em alta no returno, Diniz, do Vasco, reencontra adversário de sua estreia no Brasileirão

Fernando Diniz está em seu melhor momento na temporada à frente do Vasco - (crédito: Foto: Reprodução)

Com a chegada dos reforços e o bom momento de nomes como Rayan, Nuno Moreira e Coutinho, o Vasco subiu de produção no Campeonato Brasileiro e está no G4 do returno. Assim, o técnico Fernando Diniz trabalha para a equipe dar um salto na classificação. Para isso, terá pela frente na próxima rodada o adversário que enfrentou em sua reestreia pelo Cruz-Maltino na competição: o Fortaleza.

Na ocasião, a equipe carioca teve uma atuação consistente diante do Leão do Pici e triunfou por 3 a 0. Agora, o elenco está mais encorpado com a chegada de nomes como Robert Renan, Carlos Cuesta e Matheus França, enquanto o time nordestino segue na luta contra o rebaixamento.

Dessa forma, o Vasco tem a quarta melhor campanha do segundo turno, no momento, com 14 pontos em 8 partidas. O time está atrás apenas dos três primeiros colocados, que seguem na disputa pelo título: Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Além de ter a mesma pontuação do Fluminense, que será o adversário na semifinal da Copa do Brasil em dezembro, e do surpreendente Mirassol.

Desde a chegada de Fernando Diniz, o elenco resgatou a confiança e, depois de um período conturbado, voltou a ser competitivo. No returno, a equipe soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, com 20 gols marcados, o melhor ataque deste período.

Por outro lado, o time ainda enfrenta problemas defensivos. Afinal, sofreu 14 tentos no segundo turno, estando à frente apenas de Vitória (20), Internacional e Santos (15).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Faceboook