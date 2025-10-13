Facundo Torres marca e Uruguai vence Uzbequistão em amistoso

No último amistoso do Uruguai nesta Data Fifa, um toque do futebol brasileiro para garantir mais uma vitória. Após vencer a República Dominicana na última sexta, a seleção uruguaia venceu o Uzbequistão nesta segunda, por 2 a 1. Facundo Torres, do Palmeiras, marcou um dos gols da vitória celeste. Sanabria completou o placar, enquanto Jiyanov descontou.

Assim como no duelo diante da República Dominicana, o Uruguai só conseguiu balançar as redes na segunda etapa da partida. Em contra-ataque em velocidade armado por Laquintana, atacante do Red Bull Bragantino, a Celeste avançou bem e Facundo Torres recebeu de Vinãs para emendar de primeira e abrir o placar.

Vinãs mais uma vez apareceu para criar uma outra chance para o Uruguai, desta vez para o segundo gol. O jogador do Real Oviedo-ESP fez outra boa jogada e deu a assistência para Sanabria acertar um belo chute da entrada da área. No fim, Jiyanov aproveitou bate-rebate na zaga uruguaia para completar para o gol vazio e marcar o gol de honra do Uzbequistão.

Além de Facundo Torres, Emiliano Martínez, outro palmeirense convocado pelo Uruguai, também foi titular e atuou por 90 minutos no amistoso. Puma Rodríguez, do Vasco, também foi titular, além de Laquintana, atacante do Bragantino, que entrou no intervalo.

