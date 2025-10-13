Romero agrada e há a chance de assumir nova posição no Internacional

A chegada da nova comissão técnica da família Díaz provocou uma reviravolta na condição de Óscar Romero no Internacional. O paraguaio foi titular em duas das últimas partidas da equipe e há a probabilidade em mudar de posição. Afinal, Ramón tinha o desafio de encontrar o substituto ideal para Carbonero. O comandante testou o meio-campista no setor ofensivo em jogo-treino, no último sábado (11), no CT Parque Gigante. O desempenho contra o Gaúcho de Passo Fundo agradou e vira p principal candidato a assumir a vaga no duelo contra o Mirassol.

Vale relembrar que Carbonero está a serviço da seleção colombiana junto com Borré durante a Data Fifa. Pela longa viagem de volta ao Brasil em um curto intervalo de tempo, a dupla não terá condições de estar disponível para o próximo compromisso do Inter. Ao lado do zagueiro Gabriel Mercado, o paraguaio é o homem de confiança do treinador argentino.

Isso porque ele conviveu com ambos os atletas em outros trabalhos. Ramón e Emiliano conhecem Óscar do período em que estiveram no comando da seleção do Paraguai entre 2014 e 2016.

Velhos conhecidos da comissão técnica

Assim que a família Díaz assumiu o comando do Internacional apostaram na confiança que conservam em Romero. A nova gestão esteve à frente da equipe em três jogos e o meio-campista esteve entre os 11 iniciais em duas ocasiões. Especificamente no setor que está mais acostumado a atuar o meio de campo. Entretanto, a sua terceira presença no time seria dessa vez como atacante.

Romero passou a ter maior minutagem no Colorado exatamente após a chegada da família Díaz, sendo inclusive titular na estreia da nova comissão técnica, o empate com o Juventude, em Caxias do Sul. O paraguaio seguiu entre os 11 iniciais no compromisso seguinte contra o Corinthians, mas foi substituído no intervalo com a derrota parcial. Nos dois jogos, aliás, houve também uma mudança de esquema tático para o 4-4-2 com os meio-campistas posicionados em losango.

Mudanças no Internacional com Romero no ataque

Neste novo compromisso, a tendência é de que haja uma nova modificação na formação tática, o 3-4-3, que agradou ao comandante na vitória sobre o Botafogo. Na oportunidade, Óscar começou no banco e na segunda etapa a comissão técnica já esboçou a experiência. Afinal, o paraguaio entrou no lugar do colombiano no segundo tempo e formou o trio de ataque com Alan Patrick e Borré.

Desta forma, a improvisação deve exigir uma adaptação no lado esquerdo do time do Internacional, já que Romero não é um atacante de origem. Portanto, Bernabei provavelmente terá liberdade ofensiva e para atacar os lados. Já o paraguaio deve fazer mais movimentos para o meio e buscar uma aproximação de Alan Patrick.

O Inter terá mais dois treinamentos no CT Parque Gigante antes da viagem para o interior de São Paulo, onde enfrentará o Mirassol. O duelo ocorrerá pela 28ª rodada do Brasileirão, no estádio Maião, na próxima quarta-feira (15).

