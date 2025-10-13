Balotelli critica atual geração da Itália: “Não há mais vontade de defender a seleção”

Tetracampeã mundial, a seleção da Itália tem enfrentado uma queda brusca de rendimento nos últimos anos. Afinal, a Azzurra não disputa uma Copa do Mundo desde 2014. Na busca por soluções, Mario Balotelli, no Trento 2025 Sports, ressaltou acreditar que o problema está na falta de orgulho dos jogadores pela camisa nacional. A seleção foi eliminada duas vezes na repescagem, contra Suécia (2018) e Macedônia do Norte (2022).

“Para mim a seleção é um grande tema de debate. Isto não é para atacar ninguém, mas muitas vezes vejo jogadores sem vontade de defenderem a camisa da nação, não gosto disso. Quando eu ia para a seleção me sentia orgulhoso por representar a Itália e isso é o que, no meu entender, está faltando”, disse.

Vale lembrar que os italianos não passam da fase de grupos desde a edição de 2006, sediada na Alemanha, quando ficaram com a taça. Nas Eliminatórias da Europa, os comandados do técnico Gennaro Gattuso ocupam, no momento, a segunda colocação do Grupo I e terá pela frente duelos decisivos contra Estônia e Israel nos próximos dias.

Com a camisa da Azzurra, o atacante atuou em 36 partidas e foi vice-campeão e artilheiro da Eurocopa em 2012, além de ter disputado uma Copa das Confederações e o Mundial de 2014. Com passagens por Inter de Milão, Milan e Manchester City, o jogador está sem clube desde julho, quando deixou o Genoa.

“Tenho algumas ofertas no momento, preciso decidir se assino ou não. Treino algumas vezes por semana e estou em ótima forma física. Recebi ofertas do exterior, mas esperava encontrar um time na Itália, então vou ver se consigo esperar pela janela de transferências em janeiro”, revelou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Faceboook