Entenda como Vojvoda prepara o Santos para o clássico contra o Corinthians

Para se afastar totalmente do risco de queda para a segunda divisão, o Santos segue sua preparação para o retorno do Brasileirão. Nesta quarta, o Peixe recebe o Corinthians na Vila Belmiro. Uma vitória no clássico pode fazer a equipe se distanciar de vez da zona de rebaixamento.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem feito o possível para deixar a equipe no nível mais alto de preparação. De acordo com o ge, o técnico utilizou a pausa para a Data Fifa para testar mudanças, corrigir erros e aprimorar principalmente o poder de fogo da equipe.

Vojvoda dividiu os últimos trabalhos do Santos em três partes. Primeiramente, o técnico utilizou os treinos entre quarta e sexta para desenvolver aspectos técnicos do jogo, como pressão alta, posicionamento defensivo e finalizações.

No sábado, o elenco ganhou folga para se recuperar fisicamente e psicologicamente. Já no domingo, Vojvoda começou trabalhos específicos de olho no Corinthians, e a partir disto, vai definir a escalação para o clássico.

A provável escalação do Santos para o duelo diante do Corinthians deve ser a seguinte: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.