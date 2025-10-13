Flamengo vence o Vasco, na Gávea, e segue invicto no Carioca Feminino

O Flamengo venceu o clássico com o Vasco por 3 a 1, desta segunda-feira (13), na Gávea, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca Feminino. Assim, Mariana, Vitória Almeida e Leidiane marcaram os gols do rubro-negros, enquanto Lourdes descontou para o Cruz-Maltino.

Eu um confronto equilibrado, o Rubro-Negro foi mais eficiente nas finalizações e controlou as ações em determinadas momentos da partida. Além do bom desempenho do sistema ofensivo, a goleira Vivi Holzel se destacou ao defender uma cobrança de pênalti e evitar a reação vascaína.

As comandadas pela técnica Rosana Augusto abriram o placar aos 11′. No lance, Glaucia fez um cruzamento para Mariana Fernandes, livre de marcação, cabecear no canto da goleira Renata. Contudo, Vivi Holzel errou na saída de bola, e Lourdes deixou tudo igual para a equipe da Colina.

Na volta do intervalo, Lourdes sofreu pênalti, enquanto Ju Santos foi para a cobrança, mas desperdiçou. Em seguida, Vitória Almeida marcou um golaço ao tocar de calcanhar ‘à la Ibrahimovic’ e recolocou o Fla na frente. Na reta final, aos 48′, Leidiane sacramentou o triunfo rubro-negro.

Situação na classificação

Com o resultado, o Flamengo alcançou a marca de 13 pontos em cinco jogos, assumindo a liderança parcial do Estadual, visto que o Fluminense tem 12, com um jogo a menos. No momento, a equipe soma quatro vitórias e um empate, justamente contra o Botafogo, na rodada anterior.

As Meninas da Colina, por sua vez, seguem na quarta colocação, com nove pontos. Essa, portanto, foi a segunda derrota do elenco na competição, visto que sofreram um revés de 5 a 0 para o Glorioso na 3ª rodada.

