Japão x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

Após um excelente teste contra a Coreia do Sul, a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (14/10) para mais um amistoso internacional do outro lado do mundo. Desta vez, contra o Japão, no Estádio Ajinomoto, em Tóquio (JAP), a partir das 7h30 (de Brasília). Espera-se muitas mudanças na escalação do Brasil por parte de Carlo Ancelotti, com direito a possível estreia. Vejamos, assim, como chegam as equipes para o jogo preparatório para a Copa do Mundo 2026.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo pela TV aberta, do SporTV pela TV fechada e do GE TV pelo YouTube.

Como chega o Japão

Sendo um dos expoentes do futebol asiático, o Japão passou praticamente ileso durante as Eliminatórias, dominando o Grupo C com 23 pontos, 30 gols marcados e somente três sofridos. Depois, venceu a Copa do Leste Asiático pela terceira vez, ganhando da Coreia do Sul (1 a 0) na partida decisiva.

Desde então, porém, não se deu bem em amistosos contra seleções de outros continentes. Afinal, ficou no 0 a 0 com o México e perdeu por 2 a 0 para os Estados Unidos na última Data Fifa, em setembro. Já na atual parada, recebeu o Paraguai, em Suita, e precisou de um gol tardio para sair com um empate por 2 a 2.

Para encerrar tal jejum, precisaria findar um enorme tabu: o de jamais ter vencido a Seleção Brasileira. Afinal, em 13 partidas, são 11 vitórias da Canarinho contra dois empates. Olho no atacante Minamino, do Monaco. Mitoma, um dos bons jogadores da seleção, não está à disposição do técnico Hajime Moriyasu por uma questão médica.

Como chega o Brasil

Após golear a Coreia do Sul com uma excelente atuação, a Seleção deverá ter muitas mudanças na escalação. Assim, visando testar novos jogadores, Carlo Ancelotti mexerá até mesmo no esquema da Canarinho. Isso porque Lucas Paquetá deve entrar no meio-campo, ampliando o número para três jogadores no setor. Contra a Coreia, o italiano foi com time ofensivo: quatro atacantes.

Assim, o treinador abrirá espaço para a estreia de Hugo Souza com a amarelinha. Surgindo pela terceira vez em três convocações, esta deverá ser a primeira partida do goleiro do Corinthians com a camisa da Seleção. Paulo Henrique, que realizou sua estreia entrando na reta final contra a Coreia, também deve ser titular.

O mesmo vale para o restante da zaga, aliás, com Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto entre os prováveis titulares. Já no ataque, a única manutenção é a de Vini Jr. Dessa forma, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli ganham as vagas de Rodrygo e Estevão.

JAPÃO x BRASIL

Amistoso Internacional

Data-Hora: 14/10/2025, terça-feira, 7h30 (de Brasília)

Local: Ajinomoto (Estádio de Tóquio), em Tóquio (JAP)

JAPÃO: Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu

BRASIL: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr e Gabriel Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro: Jong Hyeok Kim (KOR)

Assistentes: Kyunyong Park (KOR) e Jongpil Jang (KOR)

VAR: Não informado

Onde assistir: Globo, SporTV e GE TV

