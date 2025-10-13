Justiça anula reunião da SAF e mantém Textor no comando do Botafogo

Textor segue à frente do Botafogo e com as atenções voltadas para o Mais Tradicional - (crédito: Foto: Reprodução )

A Justiça do Rio de Janeiro anulou, nesta segunda-feira (13), os efeitos da reunião da SAF do Botafogo de julho deste ano. Um acordo extraoficial (leia mais detalhes abaixo) entre as partes, contudo, já havia invalidado as decisões daquele encontro. O tribunal também manteve o empresário John Textor à frente do Glorioso e assegurou uma vitória política ao Godfather. O martelo foi, aliás, batido pelo juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial da capital fluminense. A informação é do jornal “O Globo”.

Além de anular a decisão, o magistrado, no despacho, lembra que SAF Botafogo e o clube associativo concordaram com a anulação das decisões tomadas na reunião de julho. A Justiça ainda pontua que Textor deve seguir à frente do Glorioso até nova análise no tribunal arbitral da Fundação Getúlio Vargas.

O juiz entende que a manutenção de Textor no controle é importante para “a segurança jurídica que o mercado bilionário do futebol exige”. Ele também menciona negociações para um acordo amigável entre as partes.

Assembleia de julho da SAF Botafogo

Em julho, a reunião aprovou um aumento de capital e um empréstimo de 100 milhões de euros (R$ 631 milhões). A Eagle Football, holding da qual o Botafogo faz parte, considerou a ação como uma tentativa de diminuir a participação na SAF do Alvinegro e transferir os ativos do clube para empresas ligadas a Textor. A empresa, então, foi à Justiça e logrou êxito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.