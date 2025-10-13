Joana Sanz anuncia nascimento de filho com Daniel Alves

A modelo Joana Sanz, anunciou nas redes sociais, o nascimento do primeiro filho com Daniel Alves. Apesar de não mostrar nenhuma imagem do bebê, ela contou a novidade com uma foto de uma pulseira com a data de nascimento, que aconteceu no dia 1° de outubro.

Além disso, no texto, Joana contou que o casal optou por não divulgar imagens e nem detalhes do recém-nascido, “para protegê-lo da exposição e de comentários maldosos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joana Sanz (@joanasanz)

A modelo anunciou a gestação do terceiro herdeiro do ex-lateral, primeiro filho do casal, em março deste ano, após uma longa batalha. De acordo com a modelo espanhola, a gravidez só se desenvolveu no último embrião congelado do casal. O anúncio ocorreu no mesmo mês em que o ex-jogador conseguiu absolvição no processo por estupro na Espanha.

Joana Sanz e Daniel Alves

O casal está junto desde 2017. Apesar da condenação do brasileiro, a modelo manteve o relacionamento com o ex-jogador. Aliás, Joana se manteve ativa nas redes sociais nos últimos meses tanto com registros da gravidez, como em defesa ao companheiro. A modelo sempre manifestou-se favorável à absolvição de Daniel Alves.

O brasileiro foi condenado a quatro anos e seis meses de cadeira pelo estupro de uma mulher em uma boate de Barcelona. Porém, ele deixou a prisão em março, após pagar 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) de fiança. O ex-jogador aguarda o julgamento de seu recurso em liberdade.

Atraso de pensão de Daniel Alves

A empresária Dinorah Santa Ana, ex-esposa de Daniel Alves, entrou com uma ação judicial contra o ex-lateral por atrasos no pagamento da pensão alimentícia de seus dois filhos. Em sua versão, tanto o pai quanto sua equipe negligenciaram apoio emocional e jurídico aos filhos Daniel e Victória. Ela recorda especialmente o período em que ambos viajaram à Espanha para prestar solidariedade à condenação do ex-jogador por estupro, em Barcelona.

Ainda segundo Dinorah, os jovens não recebem pensão regularmente desde 2020. Período, portanto, que antecede à prisão do ex-atleta na Espanha. A empresária também alega que Daniel instrumentalizou a imagem dos filhos para compor uma narrativa positiva no tribunal.

“Cruel. Eles estavam em silêncio, respeitando a situação… Mas acabaram usados para passar uma ideia de harmonia familiar. E isso não corresponde à verdade”, declarou Dinorah em vídeo nas redes sociais.

