Barcelona recusa proposta bilionária do Al-Hilal por Yamal

O Barcelona recusou uma proposta colossal do Al-Hilal para contratar o atacante Lamine Yamal, de apenas 18 anos. O clube saudita ofereceu 400 milhões de euros (cerca de R$ 2,52 bilhões). Os dirigentes catalães foram categóricos ao avisarem que o jogador não está à venda. As informações são do jornal A Bola e Fichajes.net.
Lamine Yamal tem contrato com o Barcelona até 2031, com salário anual de aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 63 milhões). Além disso, bônus de assinatura de 25 milhões (R$ 157,5 milhões), pagos ao longo de seis anos. Desde sua estreia pelo time principal, em abril de 2023, a joia soma 110 partidas, com 27 gols e 31 assistências.
Mesmo com a resposta negativa do Barcelona, o PSG ainda não desistiu de contratar Lamine Yamal. O clube francês estaria disposto a contar com o atleta a qualquer custo. Em Doha, a mensagem é clara: “Queremos ele, custe o que custar”. O clube, afinal, vê em Lamine o nome ideal para liderar um novo ciclo pós-Mbappé.
Recentemente, Lamine Yamal foi quem levou para casa o prêmio Kopa Trophy, entregue ao melhor jogador jovem até 21 anos. Curiosamente, o jovem venceu o Troféu Kopa pela segunda vez consecutiva. Apesar de já ter o conquistado na última temporada, o regulamento da premiação permitiu que espanhol repetisse a dose nesta temporada.
A fase de Yamal
Mesmo com tantas procuras, Lamine Yamal, entretanto, voltou a sentir dores no púbis e, por isso, ficou fora do jogo contra o Sevilla. Além disso, ele não pôde representar a seleção espanhola nesta Data Fifa. O elenco do Barcelona se reapresentou nesta segunda-feira (13) para começar a preparação para o duelo de sábado contra o Girona, e ainda não há certeza se Lamine estará disponível.
