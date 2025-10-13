Ancelotti muda até o esquema da Seleção para jogo contra o Japão

Seleção Brasileira deverá ter caras novas contra o Japão - (crédito: Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

O técnico Carlo Ancelotti não economizará nas mudanças na escalação da Seleção Brasileira para o amistoso desta terça-feira (14/10) contra o Japão. Afinal, é provável que o italiano mantenha apenas três titulares em relação ao time que goleou a Coreia do Sul, na última sexta-feira (10/10).

Assim, segundo o “ge”, em publicação nesta segunda (13/10), somente os volantes Casemiro e Bruno Guimarães e o atacante Vini Jr devem manter a titularidade. Outra mudança importante é no esquema: se utilizou quatro atacantes contra a Coreia, desta vez Ancelotti levará apenas três.

Isso porque Lucas Paquetá ganha vaga no meio-campo, juntando-se a Casemiro e Bruno Guimarães no setor. No ataque, Vini Jr estará ao lado de Luiz Henrique e Gabriel Martinelli, com a Seleção jogando sem um 9 de referência.

A parte defensiva, aliás, será totalmente modificada – incluindo o gol. Afinal, Hugo Souza ganhará a oportunidade de estrear pela Seleção Brasileira na vaga de Bento. Na defesa, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto devem ir campo, com Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos descansando.

Assim, o time que pode enfrentar o Japão é: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr e Gabriel Martinelli.

A partida ocorre nesta terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Estádio Ajinomoto, em Tóquio (JAP). Os japoneses vêm de empate contra o Paraguai, enquanto o Brasil chega após meter 5 a 1 na Coreia do Sul. Na próxima Data Fifa, em novembro, a Seleção enfrentará Tunísia e Senegal.

