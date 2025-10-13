Estêvão pode se aproximar de Pelé em lista histórica da Seleção

Vivendo excelente momento, o jovem atacante Estêvão pode alcançar um feito raríssimo nesta terça-feira (14/10), quando o Brasil enfrenta o Japão em amistoso em Tóquio. Afinal, com três gols marcados, ele pode se isolar atrás de Pelé em número importante pela Seleção Brasileira.
Segundo levantamento do “Bolavip Brasil”, um gol contra os japoneses colocará Estêvão logo atrás do Rei do Futebol entre os jogadores com mais gols pela Seleção Brasileira até os 18 anos e cinco meses. Hoje, ele divide o posto com Coutinho – parceiro de Pelé na era de ouro do Santos – e Endrick, que brilhou cedo sob o comando de Fernando Diniz em 2023. Caso marque, Estêvão se isolará destes craques na lista.
Ídolos de outras épocas, como Zico, Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, ainda nem haviam estreado pela Seleção nessa idade, aliás. Até Ronaldo Fenômeno, já campeão do mundo, somava apenas um gol com a Amarelinha quando tinha 18 anos e cinco meses.
Mas o domínio de Pelé continua inalcançável. Com a idade atual de Estêvão, o Rei do Futebol já ostentava 20 gols em 16 jogos pela Canarinho – e um título mundial no currículo (1958). Hoje, o garoto do Chelsea soma três gols em oito partidas. Endrick tinha três gols em 13 jogos na mesma idade; Coutinho, três em seis; e Ronaldo, um em quatro.
Os artilheiros mais precoces da história da Seleção Brasileira
- Pelé aos 18 anos e cinco meses: 20 gols em 16 jogos
- Coutinho aos 18 anos e cinco meses: 3 gols em 6 jogos
- Estêvão aos 18 anos e cinco meses: 3 gols em 8 jogos
- Endrick aos 18 anos e cinco meses: 3 gols em 13 jogos
- Ronaldo Fenômeno aos 18 anos e cinco meses: 1 gol em 4 jogos
