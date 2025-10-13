CBF divulga datas das finais da Série C; confira

A CBF divulgou nesta segunda-feira (13/10) as datas as finais da Série C do Brasileirão, que será entre Londrina e Ponte Preta. Assim, o primeiro duelo ocorrerá no Estádio Vitorino Gonçalves, em Londrina (PR), no sábado (18/10), a partir das 17h (de Brasília).

Já a volta, então, será no sábado seguinte: dia 25 de outubro. A partida, que também começa às 17h, será no Estádio Moises Lucarelli, em Campinas (SP). Ambas as equipes já têm vaga garantida na Série B, bem como São Bernardo e Náutico. Estes dois últimos, porém, encerraram sua participação sem chance de título.

Caso haja empate no placar agregado das finais entre Londrina e Ponte Preta, a decisão pelo troféu será nos pênaltis. Os jogos terão transmissão da Band, do SportyNet e da DAZN.

Confira os detalhes das finais da Série C

Londrina x Ponte Preta – sábado, 18/10, às 17h, no Vitorino Gonçalves, em Londrina (PR)

Ponte Preta x Londrina – sábado, 25/10, às 17h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

O Londrina se garantiu na final da Série C após vencer o Grupo B da segunda fase da competição. A equipe, afinal, anotou dez pontos em campanha invicta, ficando à frente de São Bernardo e Floresta (sete pontos cada) e Caxias (quatro).

A Ponte Preta, por sua vez, teve um gosto ainda melhor, já que liderou o Grupo C e, de quebra, evitou que o arquirrival Guarani conseguisse o acesso. Isso porque a Macaca venceu o clássico campineiro (2 a 0) na última sexta, com o Bugre terminando em terceiro na chave. O Náutico, com oito pontos, conquistou a promoção.

