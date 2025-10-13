Neymar muda drasticamente de postura após nova crise com Biancardi, diz site

A mudança de postura de Neymar indica uma nova crise na relação do jogador com Bruna Biancardi. Após polêmica envolvendo a influenciadora Virgínia Fonseca, há um “climão” no relacionamento, e o craque teria cortado a rede de apoio do casal, de acordo com o “Extra”.

Dessa forma, ainda segundo o site, Neymar não quer mais a casa cheia de gente, como era de costume. Assim, a missionária Adenácia Anastácia, é uma das pessoas que não faz mais parte do grupo íntimo. Ela sempre esteve por perto quando o casal se desentendia e foi peça fundamental na reconciliação do casal após a traição de Neymar ter vindo a público em junho de 2023.

Adenácia Anastácia, chegou ao casal após intermédio de Rafaella, irmã do jogador. Ela, portanto, se tornou uma das melhores amigas de Bruna e estava sempre com o casal, inclusive em viagens para Mangaratiba. Após meses sem pisar em Santos, ela esteve na festa de 2 anos de Mavie e foi embora no dia seguinte.

Últimos dias de Neymar

No último final de semana, Neymar viveu dias agitados, mas sem a companhia de Bruna Biancardi. Na sexta-feira (10), ele foi com os parças para Mangaratiba, para um torneio de pôquer e resenha. Já no sábado (11) ele compareceu no evento da Kings League, da qual é presidente da Furia, equipe de futebol pertencente ao amigo Cris Guedes. Ele fez o trajeto de jatinho e, depois, retornou para Santos.

No entanto, ao chegar em casa, mal ficou com Bruna, uma vez que ela saiu para jantar com amigas. No domingo (12), a influencer fez uma presença vip no Beto Carrero para inaugurar um novo brinquedo. Sem as crianças, Bruna voltou de carona de Santa Catarina, a bordo de um avião e depois, de um helicóptero, pertencente a sócios do sogro, até a Baixada Santista.

Além disso, o casal não vem interagindo muito nas redes sociais. Além de algumas curtidas, a última vez que apareceram juntos foi na festa de 2 anos de Mavie, primogênita de Bruna e Neymar, no início do mês.

Ligação de Virginia a Neymar

A influenciadora Virgínia promoveu um desentendimento no relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi. Segundo o jornalista Léo Dias, a produtora de conteúdo fez uma ligação às 2h da manhã para o camisa 10 do Peixe. Ela estava como intermediária em uma negociação para conseguir um patrocinador para o evento beneficente do Instituto Neymar Jr.

No entanto, quem atendeu a ligação foi Bruna Biancardi. Assim, a companheira do craque perguntou o motivo de uma mulher comprometida – na época ela ainda era casada com Zé Felipe, estar tentando fazer contato com um homem casado em um horário incomum. Em seguida, a influenciadora percebeu seu erro e pediu desculpas. Aliás, relatos apontam que ela preferiu não ir ao evento beneficente por este episódio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.