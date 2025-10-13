Veja curiosidades de Cabo Verde, classificado para Copa do Mundo

A seleção de Cabo Verde entrou para história ao se classificar pela primeira vez para uma Copa do Mundo. Diante disso, o Jogada10 traz algumas curiosidades do país. A começar pela população, que só fica atrás da Islândia na lista dos países menos populosos que já jogaram a competição mundial. Os africanos, afinal, têm cerca de 524 mil habitantes espalhados pelas 10 ilhas que formam o território.

Além disso, Cabo Verde se tornará o menor país da história, em extensão territorial, a disputar uma Copa do Mundo. O arquipélago do noroeste da África possui uma área de apenas 4.033 km². O menor país, até então, foi Trinidad e Tobago. Com um território de 5.128 km², a ilha caribenha disputou a Copa de 2006, na Alemanha.

Curiosamente, é um país lusófono. Assim como no Brasil, a língua oficial é o português, mas o crioulo cabo-verdiano também tem uso no país. Aliás, Cabo Verde e Brasil já estão classificados, enquanto Portugal tem vaga encaminhada. Assim, a Copa de 2026 caminha para igualar o recorde de mais lusófona da história. Em 2006, brasileiros e portugueses tiveram a companhia de Angola, somando três representantes.

Cabo Verde tem um pouco mais de 50 anos de independência, que foi proclamada somente, em 5 de julho de 1975. Quase 20 anos antes, Amílcar Cabral, político do país, criou o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), lutando contra o colonialismo e iniciando uma marcha para a independência.

A campanha nas Eliminatórias

A seleção de Cabo Verde liderou o Grupo D, com 23 pontos, conquistados em sete vitórias, dois empates e uma derrota. A campanha deixou para trás Camarões, uma gigante do futebol no continente, e Angola, que já disputou Copa do Mundo.

O duelo mais marcante ocorrei em setembro, justamente contra Camarões, em que Cabo Verde venceu em casa por 1 a 0. Os torcedores não se aguentaram de felicidade e invadiram o gramado para comemorar. O gol histórico foi marcado por Dailon Livramento.

O Mundial de 2026, com sedes no Canadá, EUA e México, será pela primeira vez por 48 seleções. Por isso, também, o aumento no número de estreantes na competição no próximo ano. Além de Cabo Verde, a seleção de Benim pode conquistar mais uma vaga inédita, em caso de vitória sobre a Nigéria nesta quarta-feira.

