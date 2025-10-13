Cruzeiro vê como “inevitável” saída de Kaiki Bruno após Brasileirão

O Cruzeiro pode perder um dos seus titulares na próxima janela de transferências. O lateral Kaiki Bruno, que está no radar da Seleção Brasileira, é alvo de clubes europeus e pode ser negociado após o Campeonato Brasileiro, uma vez que a Raposa vê as propostas como “inevitáveis”.

Nos últimos meses, clubes europeus entraram em contato diretamente com integrantes do Cruzeiro, que já deixou claro que as negociações vão começar a partir de 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões pela cotação).

Dessa forma, a expectativa é que qualquer negociação para contar com o jogador seja acima deste valor. Vale ressaltar, portanto, que clubes da Itália e Portugal procuraram a Raposa sobre o jogador, além do Zenit, da Rússia, de acordo com o “ge”.

Kaiki Bruno é titular absoluto do Cruzeiro desde o início do Campeonato Brasileiro. Aliás, o jogador tem contrato com a Raposa até o fim de 2027. Ele, inclusive, recebeu um aumento de salário recentemente, mas não há conversas em andamento para prorrogação do vínculo.

Com Kaiki Bruno, portanto, o Cruzeiro segue na briga pelo título do Brasileirão. A equipe enfrenta o Atlético Mineiro na quarta-feira (15), na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília), pela 28° rodada da competição. A Raposa está na terceira colocação com 52 pontos.

