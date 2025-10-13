Com desfalque na zaga, jovem de 17 anos pode estrear pelo Atlético

O Atlético Mineiro pode ter a estreia no profissional do jovem zagueiro Vitão, de 17 anos, no confronto contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (15), pelo Brasileirão. As equipes se enfrentam na Arena MRV, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo terá os desfalques do zagueiro Junior Alonso e o volante Alan Franco. As seleções paraguaias e equatoriana, respectivamente, não liberaram os jogadores após solicitação do clube mineiro. Além disso, o técnico Jorge Sampaoli também não poderá contar com o zagueiro Victor Hugo e o meia Igor Gomes. Eles receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

Por fim, o zagueiro Lyanco passou por cirurgia no Tendão de Aquiles e não joga mais este ano. Já o outro zagueiro do Atlético, Ivan Román, é dúvida para a partida. Ele foi cortado da seleção chilena nos últimos dias com um diagnóstico de fratura na mão esquerda com necessidade de cirurgia, mas passa por reavaliação no Galo.

Dessa forma, Sampaoli tem dois zagueiros disponíveis para o confronto contra o Cruzeiro: Ruan Tressoldi, que tem apenas 72 minutos jogados desde que chegou ao Galo na janela do meio do ano, e o jovem Vitão, de apenas 17 anos que ainda não atuou pelo profissional.

Vitão chegou ao Galo em 2020 e recentemente renovou seu contrato com o clube até o fim de 2028. Ele, portanto, vem passando pelo processo de transição da base para o profissional. Aliás, chegou a ser relacionado para o duelo contra o São Paulo pelo time principal, mas ainda não estreou.

