Flamengo pode poupar De La Cruz contra o Botafogo

Apesar de ter o departamento médico vazio, o Flamengo pode ter uma ausência contra o Botafogo, nesta quarta-feira (15/10), em clássico no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Afinal, o volante Nicolás de La Cruz pode ser poupado da partida, válida pela 28ª rodada.

Segundo informações da “Coluna do Fla”, em publicação nesta segunda (13/10), a comissão técnica avalia preservar o uruguaio por conta do gramado sintético do Niltão. De La Cruz, aliás, jamais jogou no estádio do Botafogo desde sua chegada, no começo de 2024.

O mesmo vale para a Arena da Baixada, do Athletico. Já no “tapetinho” do Allianz, estádio do Palmeiras, Nico atuou apenas por 15 minutos. O ex-jogador do River Plate, afinal, sofre com dores articulares desde que chegou ao Flamengo e atuar num gramado sintético pode agravar seus problemas físicos.

Na semifinal do Carioca 2025, quando o Fla “visitou” o Vasco em jogo realizado no Nilton Santos, Filipe Luís optou por deixar o jogador no banco, sendo reserva não utilizado. Ele não faria falta, já que o Rubro-Begro bateu o arquirrival por 1 a 0, abrindo ainda mais vantagem rumo à final do estadual.

De La Cruz já realizou 67 partidas pelo Flamengo. Ao todo, anotou três gols e contribuiu com seis assistências. Oito dessas participações, aliás, foram em 2024. Em 2025, no entanto, participou apenas de um tento: de falta direta contra o Central Córdoba (ARG), no Maracanã, em derrota por 2 a 1, na fase de grupos da Libertadores.

