Portugal x Hungria: onde assistir, escalações e arbitragem

Uma das principais seleções que jamais ergueu o troféu da Copa do Mundo, Portugal terá a oportunidade de selar a vaga para mais uma edição do Mundial. Será nesta terça-feira (14/10), quando recebe a Hungria, no José Alvalade, em Lisboa, pela quarta rodada das Eliminatórias Europeias.

Para garantir a classificação com duas rodadas de antecedência, os portugueses precisam vencer o duelo das 15h45 (de Brasília) enquanto torcem para um tropeço da Armênia contra a Irlanda, em jogo que ocorre simultaneamente, em Dublin (IRL).

LEIA MAIS: Estêvão pode se aproximar de Pelé em lista histórica da Seleção

Como chega Portugal

Portugal chega como uma das poucas seleções com 100% de aproveitamento em suas chaves. Os comandados de Roberto Martínez, afinal, surgem na ponta do Grupo F. São nove pontos em nove possíveis, podendo chegar a 12 e selar a classificação antecipada. Na última rodada, Cristiano Ronaldo perdeu pênalti em jogo contra a Irlanda, mas, graças a um gol tardio de Ruben Neves, Portugal conseguiu vencer por 1 a 0, mantendo-se 100% na competição.

Roberto Martínez, aliás, pode contar com o retorno de João Félix, ausente contra a Irlanda por problemas musculares. A notícia chega como um alento após os cortes de Rafael Leão e Gonçalo Inácio.

Como chega a Hungria

Fora da Copa do Mundo desde 1986, a duas vezes vice-campeã Hungria quer retornar ao principal torneio do planeta. Atualmente, a equipe treinada pelo italiano Marco Rossi surge na segunda posição do Grupo F, com quatro pontos – um a mais que a Armênia, terceira colocada.

Assim, visa pontuar para não ficar para trás na chave. Sua última partida, aliás, foi em vitória por 2 a 0 exatamente sobre os armênios, em solo húngaro. Lukacs e Gruber marcaram os gols do jogo. Rossi, então, recheou a seleção portuguesa de elogios em coletiva prévia ao jogão desta terça.

“A seleção portuguesa representa um nível diferente do resto do grupo. Aliás, eu a classificaria entre as quatro ou cinco melhores seleções do mundo. Um dos maiores inimigos no futebol é o medo, mas não importa contra quem você jogue, é preciso jogar futebol com determinação, com propósito, seguindo as instruções táticas do início ao fim”, disse o treinador.

PORTUGAL x HUNGRIA

4ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo – Grupo F

Data-Hora: 14/10/2025, terça-feira, 15h45 (de Brasília)

Local: José Alvalade, em Lisboa (POR)

PORTUGAL: Diogo Costa; Dalot, Renato Veiga, Rúben Dias e Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto (João Félix) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez

HUNGRIA: Toth; Nego, Orban, Szalai e Kerkez; Schafer, Styles, Bolla, Alex Toth e Szoboszlai; Lukacs. Técnico: Marco Rossi

Árbitro: Srdan Jovanovi? (SRB)

Assistentes: Uros Stojkovi? (SRB) e Milan Mihajlovi? (SRB)

VAR: Momcilo Markovi? (SRB)

Onde assistir: SporTV e Disney + Premium

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.