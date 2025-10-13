Itália x Israel: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo decisivo nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Nesta terça-feira (14), Itália e Israel se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 7ª rodada do Grupo I da competição. A bola rola no Estádio Bleuenergy, em Udine, e será um confronto direto pela segunda posição da chave. Os líderes de cada grupo garantem a vaga no Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega a Itália

A Itália tenta voltar a disputar uma Copa do Mundo após ficar de fora em 2018, na Rússia, e em 2022, no Qatar. Para isso, uma vitória nesta terça-feira é fundamental para a seleção comandada pelo técnico Gattuso. Os italianos estão na vice-liderança do Grupo I, com 12 pontos, seis a menos que a líder Noruega, única com 100% de aproveitamento na chave. Porém, os noruegueses têm uma partida a mais que os italianos e as equipes ainda vão se enfrentar nas Eliminatórias.

Ou seja, a Itália ainda tem chances de confirmar a classificação direta para a Copa do Mundo. Mas, precisa do resultado positivo diante de Israel. Após a estreia com derrota, os italianos emplacaram uma sequência de quatro vitórias seguidas e chegam motivados para este duelo em casa.

Para o duelo contra os israelenses, o técnico Gattuso segue sem poder contar com os atacantes Politano, Zaccagni e Kean, todos lesionados.

Como chega Israel

Por outro lado, Israel vinha fazendo um início de Eliminatórias surpreendente, mas acabou caindo de rendimento. Assim, a seleção vem de duas derrotas seguidas, para Itália e Noruega, e acabou se complicando na briga pela parte de cima da tabela. Mesmo assim, os israelenses estão vivos na briga.

A equipe é a 3ª colocada com nove pontos em seis jogos, e pode chegar aos mesmos 12 da Itália em caso de vitória nesta terça-feira. Porém, os italianos têm uma partida a menos no grupo e dependem somente de suas forças para se manter na frente.

Por fim, o técnico Ran Ben Shimon segue sem poder contar com Nachmias e Lemkin, ambos lesionados.

ITÁLIA X ISRAEL

7ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2026

Data e horário: terça-feira, 14/10/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Estádio Bleuenergy, em Udine, na Itália.

ITÁLIA: Donnarumma. Di Lorenzo, Mancini e Calafiori; Barella, Tonali, Orsolini e Dimarco; Raspadori, Frattesi e Retegui. Técnico: Gennaro Gattuso.

ISRAEL: Peretz; Dasa, Peretz, Baltaxa, Blorian e Revivo; Gloukh, Abu Fani, Biton e Solomon; Khalaili. Técnico: Ran Ben Shimon.

Árbitro: Clément Turpin (França).

Auxiliares: Nicolas Danos (França) e Benjamin Pages (França).

VAR: Bastien Dechepy (França).

