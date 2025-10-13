Jorginho, do Flamengo, fala sobre arbitragem, gramados e Filipe Luís

Mesmo com apenas quatro meses de clube, o volante Jorginho já está ambientado ao Flamengo. No entanto, o jogador de 33 anos ainda busca se habituar ao futebol brasileiro como um todo.

Em entrevista ao “UOL”, realizada na última sexta (10/10) e divulgada nesta segunda (13/10), o craque falou sobre a confusa arbitragem brasileira, pediu padronizações dos gramados e discorreu sobre a relação com o técnico Filipe Luís.

Quanto à arbitragem, Jorginho tentou buscar explicações, mas afirmou não conseguir entender os critérios utilizados no Brasil.

“É algo que estou tentando entender. É difícil até dar um parecer, porque acontecem muitas coisas que você fica meio que sem acreditar. Muitas coisas muito claras. Tem umas decisões que são bem difíceis de entender mesmo e acaba prejudicando e afetando o trabalho de todo mundo. Você se dedica tanto e acaba acontecendo o que vem acontecendo. O que fazer? Boa pergunta. Não tenho uma resposta. Mas melhorar, precisa ser melhorado. Precisa encontrar uma maneira de melhorar isso”, analisou o jogador.

E os gramados, Jorginho?

O volante, então, explicou sua opinião sobre os gramados no futebol brasileiro. Para ele, a busca deveria ser pela padronização dos campos, visto que atuar em superfícies diferentes a cada três dias atrapalha o rendimento dos atletas. Ele deu o exemplo negativo da Arena Fonte Nova, em Salvador.

“Acredito que tinha que ser meio que padronizado. Porque tem uma diferença muito grande quando você joga em certos campos e três dias depois você vai para outro e é completamente diferente. E aí tem várias questões, pode ser a questão climática. Deveria, pelo menos, ter um padrão mínimo de qualidade para o espectador, para o torcedor que paga o ingresso poder ter um belo espetáculo. Com todo respeito ao último jogo agora, com todo respeito ao Bahia, que é uma grande equipe, mas o campo lá era impossível de jogar futebol. Estava muito, muito difícil”, disse.

Elogios ao técnico do Flamengo

Por fim, Jorginho falou sobre o técnico do Flamengo, Filipe Luís. Ele revelou que não enfrentou seu atual comandante durante o período em que atuou na Europa. No entanto, rasgou elogios a Filipinho.

“Por coincidência, a gente acabou não se enfrentando. Mas acompanhei muito a carreira dele e agora, como treinador, está sendo muito bacana, muito legal mesmo, porque estou aprendendo com ele também. Aprendi muito com todos os treinadores que eu tive e ele, começando agora, já está começando com o pé direito, no caminho certo e está demonstrando todo o potencial que tem com o excelente trabalho que vem fazendo”, relatou.

