França tropeça na Islândia e perde os 100% nas Eliminatórias

Chegou ao fim os 100% de aproveitamento da França nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2026. Sem Mbappé, os franceses não fizeram uma grande partida e ficaram no empate por 2 a 2 com a Islândia, nesta segunda-feira (13), no Estádio Laugardalsvöllur, em Reykjavík, capital da Islândia. Pálsson e Hlynsson balançaram a rede para os donos da casa, enquanto Nkunku e Mateta, que marcou seu primeiro gol com a camisa francesa, completaram o placar.

Dessa maneira, a França, que havia entrado em campo com a possibilidade de se classificar para a Copa do Mundo, terá que esperar mais um pouco. Além de tropeçar na Islândia e ficar no empate fora de casa, os franceses viram a Ucrânia vencer o Azerbaijão, também nesta segunda-feira, e entrar na briga pela liderança.

Com o resultado, a França chegou a 10 pontos, na liderança do Grupo D, enquanto a vice-líder Ucrânia chegou a sete. Islândia, com quatro, e Azerbaijão, com um, completam a tabela.

Na próxima Data Fifa, em novembro, a França encara a Ucrânia e pode confirmar a classificação para a Copa do Mundo em caso de vitória.

Islândia x França

A França tomou a iniciativa e pressionou desde o início, mas quem levou a vantagem para o intervalo foi a Islândia. Mesmo criando boas oportunidades, os franceses pararam nas defesas de Ólafsson, destaque da primeira etapa. Em uma das raras investidas islandesas, Pálsson aproveitou um lance confuso na área e marcou aos 39 minutos, surpreendendo os donos da casa e garantindo a vitória parcial. Nos acréscimos, Ellertsson ainda salvou os donos da casa ao tirar uma bola em cima da linha.

Na segunda etapa, a França demorou para levar perigo diante da forte marcação da Islândia, mas acabou virando em um intervalo de cinco minutos. Aos 17 minutos, Nkunku finalizou da entrada da área e deixou tudo igual. O gol animou os franceses, que mantiveram a pressão e buscaram a virada com Mateta. Porém, aos 22 minutos, a defesa da França vacilou e, em bom contra-ataque da Islândia, Hlynsson recolocou o empate no placar.

