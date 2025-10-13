Flamengo e Arrascaeta chegam a acordo por renovação de contrato

Final feliz próximo? Arrascaeta perto de renovar com o Flamengo por dois anos - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

A espera está acabando, torcedor. Flamengo e Giorgian de Arrascaeta se reuniram nesta segunda-feira (13/10) e, enfim, chegaram a um acordo pela renovação contratual do camisa 10. O assunto, afinal, se arrastava desde o fim da última temporada.

Assim, de acordo com informações de Venê Casagrande, do “SBT”, o jogador assinará novo vínculo com o clube da Gávea. A tendência é que a extensão do atual contrato – que se encerra ao fim de 2026 – seja de duas temporadas com a possibilidade de mais uma.

A reunião desta segunda, realizada no Ninho do Urubu, foi entre Daniel Fonseca, empresário de Arrascaeta, e o diretor do Flamengo, José Boto. As partes chegaram a um acordo e o jogador ainda vai assinar o novo contrato, válido até 2028.

De Arrascaeta, aliás, vive ano mágico pelo Rubro-Negro. Na atual temporada, marcou 19 gols e contribuiu com 13 assistências. É, assim, o ano mais goleador da carreira do jogador de 31 anos. Não à toa, surge como vice-artilheiro do Brasileirão, com 14 gols, aparecendo atrás somente de Kaio Jorge, do Cruzeiro. Ele tem 49 partidas disputadas pelo Rubro-Negro em 2025.

O próximo passo de Boto é, então, renovar com Filipe Luís. O técnico possui vínculo apenas até o fim da atual temporada, com o Rubro-Negro querendo a extensão até dezembro de 2026. Clique aqui para saber mais detalhes sobre esta negociação em particular.

