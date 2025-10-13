Grêmio espera resposta do STJD para definir time que enfrentará o São Paulo

Grêmio ainda aguarda decisão do STJD sobre anulação dos cartões dados a Kannemann (esquerda) e Marlon (direita) - (crédito: Fotos: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O técnico Mano Menezes sofre com dúvidas para definir o time titular do Grêmio, que medirá forças com o São Paulo. As presenças do zagueiro Kannemann e do lateral-esquerdo Marlon ainda não certas, pois ainda não houve confirmação do cancelamento dos cartões que receberam contra o Bragantino. Há a necessidade em esperar uma resposta do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luís Otávio Veríssimo Teixeira.

O Imortal recebeu o ganho de causa por parte da instituição jurídica, na semana passada. No atual cenário, o clube aguarda o posicionamento, se haverá a homologação pelo presidente da resolução que a procuradoria do STJD decidiu. O anúncio da deliberação pode ocorrer a qualquer momento.

Entretanto, se não houver a ratificação de Luís Otávio Veríssimo, Marlon e Kannemann não estarão disponíveis para atuar contra o Tricolor Paulista. Afinal, não se confirmará as anulações dos cartões vermelho e amarelo, que o zagueiro e o lateral-esquerdo receberam, respectivamente.

Grêmio se mostra pessimista com a liberação dos defensores

Neste cenário interno, a diretoria do Imortal não conserva otimismo com uma resolução positiva. Os representantes do clube consideram que não haverão as liberações de Marlon e Kannemann. Por sinal, a lentidão para divulgar a escolha já representa um indício, que há um eventual temor do STJD para uma brecha para possíveis precedentes. Especialmente que este caso sirva no futuro como um exemplo para outros clubes reclamarem das advertências aos seus jogadores.

Caso o Tricolor gaúcho não conquiste essa vitória judicial, os prováveis substitutos de Kannemann e Marlon provavelmente serão Wagner Leonardo e Lucas Esteves, respectivamente. Para o próximo compromisso, Mano Menezes terá os retornos do lateral-direito Marcos Rocha, o meio-campista Cuéllar e o atacante Carlos Vinícius.

Por outro lado, Aravena e Cristian Olivera ainda são dúvidas. A tendência é de que o goleiro Tiago Volpi siga como desfalque por edema na coxa. Já o atacante André Henrique cumprirá suspensão automática. O Grêmio encara o São Paulo, pela 28ª rodada do Brasileirão, às 19h, na Arena, na próxima quinta-feira (16).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook