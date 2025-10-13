Kappa lançará terceiro uniforme do Vasco em homenagem ao título de “Terra e Mar”

Camisa preta do terceiro uniforme foi utilizada pelos goleiros e também por jogadores de linha. - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco lançará um novo terceiro uniforme para usar até o final do ano. A Kappa, que encerrará seu contrato com o clube em dezembro, será a responsável por confeccionar esse último modelo. A expectativa é de que o lançamento aconteça até sexta-feira (17).

Enquanto isso, os lojistas já começaram a receber as novas camisas. Inspirado nas conquistas invictas dos Campeonatos Cariocas de Futebol e Remo de 1945, o uniforme presta homenagem a um momento histórico. Naquela época, o clube ganhou o apelido de “Campeão de Terra e Mar”, título que ainda hoje é representado por uma das estrelas douradas da bandeira vascaína.

A Kappa produziu duas camisas para o novo uniforme. Uma delas, na cor marrom, representa a terra; a outra, portanto, azul, fazendo alusão ao mar. No peito, ambas trazem a Cruz de Cristo, com um desenho mais pontudo em comparação à que aparece nos uniformes um e dois do Vasco. Assim como acontece com o atual terceiro uniforme, os novos modelos poderão ser usados tanto pelos goleiros quanto pelos jogadores de linha.

A partir de 2026, o Vasco passará a vestir uniformes confeccionados pela Nike. As partes já assinaram as minutas do contrato, que terá duração de sete anos. Dessa forma, o clube inicia uma nova fase em sua história de fornecimento esportivo.

