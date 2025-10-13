Vini Jr viajará ao Brasil na missão de tentar fazer as pazes com Virginia

As atitudes de Vini Jr demonstram que o jogador está arrependido do vazamento de conversas íntimas com uma influenciadora durante os rumores de relacionamento com Virginia. Isso porque o atacante já preparou uma viagem para o Brasil no período livre em que terá entre a partida da Seleção, nesta terça-feira (14), e o compromisso seguinte com o Real Madrid, no próximo domingo (19). Com isso, ele terá três dias para se encontrar com sua amada, conseguir o perdão dela e concluir a reconciliação.

Inclusive, relatos indicam que Vini Jr já solicitou um recesso para vir ao seu país e ter uma conversa pessoal com Virginia. O plano que o atleta construiu na tentativa de se reaproximar da apresentadora se mostrou eficiente. Afinal, ele confessou que conversava com Day Magalhães.

No caso, a influenciadora, que expôs as mensagens entre eles simultaneamente ao momento que Virginia retornava ao Brasil depois de passar uma semana na casa do jogador na Espanha. A partir deste conflito, a apresentadora passou a demonstrar resistência em manter a relação sem um status definido.

Assim, Vini Jr decidiu se desculpar publicamente, através de suas redes sociais, até mesmo com um extenso texto. Apesar disso, a postura não se mostrou eficaz, pois Virginia não se mostrava segura que o atacante estava sendo sincero.

Vini Jr tem auxílio para se reaproximar de Virginia

Vini Jr não desistiu e se dispôs a pedir ajuda a uma força tarefa, sua melhor amiga, Lídia Souza, e sua mãe, Fernanda Cristina. A advogada, com extrema afinidade com o craque, está na mansão da apresentadora em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, desde a última quinta-feira (09).

Lídia e Virginia ficara próximas durante a última viagem da amada do atacante à Espanha e passaram até a compartilhar segredos. A advogada é uma das principais defensoras do astro. Por sinal, até comprou flores para a apresentadora e pediu para entregar no condomínio dela depois de um pedido do craque.

Fernanda Cristina, mãe do jogador, também esteve no local. Dessa vez, ela teve uma atuação mais discreta, diferentemente do mês passado. Na ocasião, Margareth Serrão, mãe de Virginia, postou uma foto ao lado da mãe do craque.

Apesar disso, a confirmação da presença de Fernanda ocorreu em um passeio de barco, que ocorreu no último domingo (12). Em uma foto que a apresentadora tirou ao lado de Lídia, apareceu parte do cabelo de Fernanda.

A atuação da amiga e mãe de Vini Jr surtiram efeito, pois o camisa 7 do Real Madrid e Virginia voltaram a conversar na tentativa de se reconciliar, como ela mesmo admitiu em uma entrevista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook