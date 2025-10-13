InícioEsportes
PSG quer destaque da Roma e prepara investimento milionário

Manu Koné foi titular em todas as partidas da Roma na atual temporada do Campeonato Italiano

Manu Koné foi titular em todas as partidas da Roma na atual temporada do Campeonato Italiano - (crédito: Foto: Paolo Bruno/Getty Images)
O PSG, atual campeão da Champions, está de olho em Manu Koné, meio-campista de 24 anos que atua pela Roma e pela seleção francesa. De acordo com informações do jornal italiano ‘Corriere dello Sport’, o clube parisiense estaria disposto a investir cerca de 60 milhões de euros (R$ 378 milhões) na contratação.

Koné chegou à Roma em 2024, vindo do Borussia Mönchengladbach, em uma negociação avaliada em 20 milhões de euros (R$ 126 milhões). Desde então, tornou-se peça importante da equipe, sendo titular em todas as partidas da Roma na atual temporada do Campeonato Italiano e ajudando o time na briga pelo G-4.

A Roma é a atual vice-líder do Italiano, com os mesmos 15 pontos do líder Napoli. Ambos os times têm cinco vitórias e um empate nas seis primeiras rodadas, mas os atuais campeões levam vantagem no saldo de gols.

RJ
Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 13/10/2025 19:59
