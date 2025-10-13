Oscar sofre nova lesão e desfalca o São Paulo

O São Paulo tem mais um desfalque por lesão em seu elenco. O meia Oscar sentiu uma nova lesão na panturrilha esquerda e voltará a ser desfalque na equipe. O jogador havia acabado de se recuperar de uma fratura em três vértebras, chegou a ser relacionado para duas partidas, mas não chegou a atuar.

Oscar se queixou de dores na região no treino do último sábado (11). Nesta segunda-feira (13), o clube realizou um exame que detectou uma contusão na panturrilha do jogador. O Tricolor ainda não estipulou um tempo de recuperação do jogador, mas o certo é que ele fique de fora contra o Grêmio.

Com a nova baixa de Oscar, o São Paulo tem seis jogadores se recuperando no departamento médico. Além do meia, são desfalques os atacantes Calleri, André Silva e Ryan Francisco, o zagueiro Rafael Toloi e o volante Luan.

