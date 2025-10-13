Com Khellven e Sosa em transição, Palmeiras inicia preparação para pegar o Bragantino

O Palmeiras iniciou a preparação para o seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O time se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira (13), após a vitória sobre o Juventude. A equipe, que enfrenta o Red Bull Bragantino na quarta-feira (15), às 19h, terá o retorno de Vitor Roque. As presenças do lateral Khellven e do atacante Ramón Sosa, contudo, ainda são uma incógnita para o confronto.

O retorno do centroavante Vitor Roque é o grande reforço para o técnico Abel Ferreira. O jogador cumpriu suspensão automática na última partida e volta naturalmente ao time titular. Ele deve reassumir a vaga que Bruno Rodrigues ocupou no final de semana. A volta do camisa 9, portanto, aumenta o poder de fogo da equipe para o importante duelo que se aproxima.

Dúvidas ainda existem para montar o Palmeiras

A comissão técnica, no entanto, ainda tem duas dúvidas importantes no elenco. O lateral-direito Khellven e o atacante Ramón Sosa, que se recuperam de problemas físicos, participaram de parte do treinamento no gramado nesta segunda. A evolução da dupla na atividade de terça-feira (14), a última antes do jogo, será determinante para a participação de ambos na partida contra o time de Bragança Paulista.

Abel Ferreira, aliás, terá que lidar com outros desfalques certos para o confronto. O treinador não poderá contar com os cinco jogadores que foram convocados para suas seleções na Data Fifa. Os atletas Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Flaco López e Aníbal Moreno não devem chegar a tempo de participar da preparação para o duelo.

Por fim, com esse cenário, um provável Palmeiras para o jogo é: Weverton, Fuchs, Murilo e Micael; Giay, Andreas Pereira, Mauricio, Felipe Anderson e Piquerez; Raphael Veiga e Vitor Roque. O time,desse modo, busca mais uma vitória para se manter na liderança isolada do Campeonato Brasileiro.

