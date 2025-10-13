Marcelo Gallardo solta frase forte em momento ruim do River Plate

A situação do River Plate sob o comando de Marcelo Gallardo passa por uma drástica mudança de cenário nas últimas semanas. Desde a eliminação para o Palmeiras, na Libertadores, são quatro jogos entre Clausura do Campeonato Argentino e Copa Argentina com três derrotas e apenas um triunfo.

No último domingo (12), o Millonario sofreu nova derrota, contra o Sarmiento, em pleno Mâs Monumental. Não por acaso, após o revés, Gallardo soltou uma frase potente para assegurar que não se apoia no passado vitorioso como forma de se acomodar em seu segundo ciclo:

“Eu estabeleço metas para mim mesmo o tempo todo. Não vim para cá para viver ‘de graça’. Ter vivido o que vivemos me identifica com as pessoas, mas não se vem para cá para viver do passado, como eu poderia ter feito se tivesse ficado em casa. Não tenho nenhum problema em admitir isso, gosto do desafio. O desafio é permanente, como pessoa e como treinador. Essa adversidade não vai me fazer desistir.”

Apesar do tom firme, Marcelo Gallardo não deixou de reconhecer que a situação tem caráter incômodo. Diante dos resultados recentes, o time caiu para o terceiro lugar na tabela acumulada, algo que o daria vaga somente na próxima edição da Sul-Americana.

“Vivi muitas situações como essa. Não nasci ganhando sempre, me criei a base de adversidades. Tenho muita vivência e experiência para ter argumentos. Sei o impacto que tem perder jogos como esse, é grande. Sobretudo, quando quem está de fora quer se sentir representado. Eu, dignamente, venho assumir a responsabilidade do momento que é ruim. Mas não ter argumentos para atravessar essa adversidade, aí já não concordo”, frisou o treinador riverista.

A próxima oportunidade que o River Plate e Gallardo terão de se recuperar será no próximo sábado (18). O adversário será o Talleres, às 22h15, na cidade de Córdoba.



