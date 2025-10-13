Rollheiser aposta em sequência dentro casa para recuperação do Santos no Brasileirão

Rollheiser quer que o alvinegro aproveite jogos dentro de casa para se recuperar na tabela - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O Santos está em reta final de preparação para o clássico contra o Corinthians, que acontece nesta quarta-feira (15), às 21h30, na Vila Belmiro. Na 16ª colocação, com 28 pontos, o Peixe tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Além do confronto contra o rival, o Santos terá mais uma partida dentro de casa, contra o Vitória, na sequência. Para o meia-atacante Rollheiser, o time precisa aproveitar bem essa oportunidade para conseguir subir na classificação.

“São dois jogos seguidos em casa. Sabemos que são jogos importantes para nossa sequência, então temos que aproveitar essa oportunidade para somar e conseguir subir na tabela. Mas primeiro temos que fazer um bom jogo contra o Corinthians e só depois pensar no Vitória”, ressaltou.

Durante a pausa da Data Fifa, o Peixe teve uma semana livre de preparação. O argentino afirmou que o time aproveitou o tempo livre para corrigir os erros que teve nas últimas partidas e enfatizou que o Santos está mais preparado que nunca.

“Acredito que estamos prontos. O time treinou bem nesta semana, fizemos uma boa preparação e corrigimos todos os erros que cometemos contra o Ceará. E estamos nos preparando bem para quarta-feira, que é uma partida importante, um clássico, e contando com o apoio da nossa torcida. Clássico tem uma importância maior. Jogamos bem com o São Paulo, que também é um jogo grande, e isso dá um entusiasmo extra para fazermos uma boa partida contra o Corinthians”, pontuou.

