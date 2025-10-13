Volta Redonda goleia o Atlético-GO, mas segue na zona de rebaixamento da Série B

O Volta Redonda conquistou uma vitória fundamental na luta pela permanência na Série B. A equipe goleou o Atlético-GO por 3 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira. O jogo, na noite deste domingo (12), foi válido pela 32ª rodada. Ygor Catatau, Marquinhos e Bruno Barra marcaram os gols. Com a vitória, o Volta Redonda chega aos 34 pontos e sobe para a 17ª posição, mas segue dentro do Z4. Já o Atlético-GO, com 45 pontos, permanece em 10º.

Goleada no segundo tempo

O primeiro tempo no Raulino de Oliveira foi de muito equilíbrio e chances para os dois lados. Os goleiros, aliás, foram os grandes destaques, com defesas importantes. Pelo lado do Atlético-GO, Paulo Victor salvou uma cabeçada de Lucas Adell. Já Jefferson Paulino, do time da casa, fez uma defesa espetacular em chute de Jean Dias.

Apesar das boas oportunidades criadas, o placar não saiu do zero na primeira etapa. Os dois times pecaram nas finalizações e também viram seus atacantes desperdiçarem chances claras de gol. O jogo, portanto, foi para o intervalo com o placar de 0 a 0, deixando a decisão para o segundo tempo.

Na segunda etapa, o time da casa voltou com tudo e abriu o placar. Com menos de um minuto, o atacante Ygor Catatau aproveitou um contra-ataque rápido e marcou o primeiro. O gol deu a tranquilidade que o Volta Redonda precisava. A equipe, então, seguiu melhor e ampliou a vantagem aos 29 minutos, com o atacante Marquinhos.

Com a grande vantagem, o time sul-fluminense aproveitou os espaços deixados pelo adversário. Aos 40 minutos, o veterano Bruno Barra, de 39 anos, marcou o terceiro e selou a goleada. O Atlético-GO, por sua vez, não conseguiu reagir e viu suas chances de acesso diminuírem. A vitória, por fim, foi muito comemorada pela torcida da casa.

Jogos da 32ª rodada da Série B

Sábado (11/10)

Athletic 1×1 Goiás

Domingo (12/10)

Novorizontino 3×0 Operário

Vila Nova 1×0 Amazonas FC

Criciúma 2×1 América-MG

Cuiabá 1×0 Coritiba

Segunda-feira (13/10)

Volta Redonda 3×0 Atlético-GO

CRB x Ferroviária – 21h30

Terça-feira (14/10)

Paysandu x Remo – 19h30

Chapecoense x Botafogo-SP – 19h30

Athletico-PR x Avaí – 21h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.