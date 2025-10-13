Terrabolistas: Comentaristas discutem possibilidades sobre Estevão: “Grandes expectativas”

O jovem atacante Estevão, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, marcou dois gols pela Seleção Brasileira na vitória por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em duelo realizado na última sexta-feira (10).

Nesta segunda-feira (13), os comentaristas do podcast “Terrabolistas” analisaram a situação do atacante e as expectativas em torno do atleta. De acordo com a jornalista Aline Kuller, o jovem jogador não conseguiu mostrar todo o seu potencial no Verdão.

“Eu acho que o torcedor palmeirense vai ter saudade de imaginar o que o Estevão poderia ter sido. Estevão faltou o momento de amadurecimento, não fez gol em clássico, não foi decisivo em jogo grande. A virada de chave foi contra o Chelsea que ele faz um gol importante”, ressaltou.

Ela, contudo, acredita que o atleta já é uma realidade para o time de Ancelotti.

“Estevão é um menino que tinha 17 anos, nos clássicos todo mundo chegava junto nele, ele não levava vantagem pelo corpo menor. Acho que é um grande futuro da Seleção. Vejo ele praticamente garantido na Copa do Mundo. Tenho grandes expectativas”, finalizou.

