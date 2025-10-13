Dorival Júnior prepara Corinthians com três mudanças para o clássico

O técnico Dorival Júnior ensaiou o Corinthians com três mudanças no treino desta segunda-feira (13), para encarar o Santos, no clássico da próxima quarta-feira (15), na Vila Belmiro. O treinador não contará com três jogadores para o duelo.

O comandante alvinegro não poderá contar com o goleiro Hugo Souza e o lateral-esquerdo Matheus Bidu, suspensos. Além deles, José Martínez também ficará de fora da partida. O volante faltou aos últimos cinco treinos da equipe, já que está resolvendo um problema familiar na Venezuela. Em suas vagas, Dorival treinou com Felipe Longo, Angileri e Charles, respectivamente.

Recuperado de lesão, o meia Rodrigo Garro treinou normalmente, mas ficou entre os reservas. A comissão técnica entende que o argentino ainda não está com um melhor condicionamento físico e deve ser poupado. Memphis Depay, que retorna da seleção holandesa, também deve começar o clássico no banco, por conta do desgaste físico.

Com isso, o Corinthians deve encarar o Santos com: Felipe Longo, Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Hugo e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão.

