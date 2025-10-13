São Paulo será julgado por cantos homofóbicos contra Corinthians

São Paulo será julgado por cantos homofóbicos de torcedores em clássico contra o Corinthians - (crédito: Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai julgar o São Paulo por causa de cantos homofóbicos no clássico contra o Corinthians. O episódio aconteceu no dia 19 de julho, pela 15ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Tricolor foi denunciado dois artigos e pode receber multas de R$ 100 a R$ 100 mil.

A súmula do clássico não registrou qualquer referência aos cantos homofóbicos. Contudo, o Corinthians apresentou uma Notícia de Infração para denunciar os gritos. Dessa forma, o clube utilizou vídeos publicados nas redes sociais para fazer a denúncia. Assim, o STJD denunciou o São Paulo nos artigos 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e no 135 do Regulamento Geral de Competições.

O artigo 243-G fala em “praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. Dessa forma, a pena prevê suspensão de 120 a 360 dias para o responsável pelos cantos, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Já o artigo 135 do RGC considera de “extrema gravidade a infração de cunho discriminatório praticada por dirigentes, representantes e profissionais dos clubes, atletas, técnicos, membros de Comissão Técnica, torcedores e equipes de arbitragem em competições organizadas e coordenadas pela CBF”. Portanto, a pena também é de multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

