Grêmio goleia Atlético e sai na frente na final do Brasileirão Sub-17

O Grêmio conquistou uma grande vantagem na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17. Na noite desta segunda-feira (13), o Tricolor goleou o Atlético Mineiro por 4 a 1, na Arena do Grêmio, e está próximo de conquistar o título inédito.
Com a vitória, os gaúchos podem perder por dois gols de diferença no jogo de volta que ainda assim saem com a taça. Já o Galo precisa de uma vitória por pelo menos três gols para levar a decisão para os pênaltis ou aplicar uma goleada para conquistar o título durante a partida. O segundo confronto da final acontece no próximo sábado (18), às 10h, na Arena MRV.
Grêmio abre vantagem na primeira etapa
O Grêmio aproveitou o começo da partida para já sair na frente. Depois de cruzamento na área, Lucca se antecipou ao goleiro Kaio e subiu para abrir o marcador. O Tricolor quase ampliou em chute de João Borne, que mandou para fora. O Galo respondeu na sequência, com Índio, que finalizou, a bola desviou na defesa e levou perigo.
Entretanto, a situação alvinegra se complicou aos 31 minutos. Samuel acertou uma entrada dura em João Borne, perto da entrada da área. O árbitro não havia marcado a falta, mas, após chamado do VAR, assinalou a falta e expulsou o defensor do Atlético. Na cobrança, Roger caprichou e marcou um golaço para fazer o segundo.
Quatro minutos depois, o Tricolor ampliou. Borne recebeu de Gabriel Mec e soltou o pé para fazer o terceiro. Os gaúchos ainda tiveram um pênalti assinalado, que acabou sendo anulado após revisão no VAR. Cauã Santos quase descontou para os visitantes, mas a cobrança de falta acabou tirando tinta da trave e indo para fora.
Tricolor amplia e leva vantagem para BH
Logo no começo da segunda etapa, o Grêmio transformou o placar em goleada. Tiago fez boa jogada, chutou, Gabriel Mec desviou e a bola sobrou para Lucca, que marcou seu segundo gol na partida. Um minuto depois, o Galo conseguiu descontar. Mosquito recebeu na entrada da área, cortou para a perna esquerda e acertou o canto do goleiro tricolor.
Depois disso, o Tricolor partiu com tudo para ampliar ainda mais a vantagem. Vitor Ramon invadiu a área e chutou na trave. Depois, Lucca recebeu cruzamento na área e cabeceou para fora. Na bola parada, Tiago cobrou falta rasteira e parou em boa defesa de Kaio. Apesar dos minutos finais frenéticos, a rede não balançou mais e o Grêmio vai para a capital mineira com uma boa vantagem.
