Comentarista do “Terrabolistas” acredita que polêmicas entre Palmeiras e São Paulo fortaleceram grupo do Verdão

O jogo entre Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, terminou em 3 a 2 para o Verdão, em uma virada sensacional. Contudo, o fator histórico ficou de lado para dar lugar às polêmicas de arbitragem. Nos dias seguintes, a torcida brasileira passou a discutir possíveis privilégios para o clube alviverde.

Para a comentarista Aline Kuller, do podcast “Terrabolistas”, as polêmicas contribuíram para que o grupo palmeirense se unisse em busca de conquistas em 2025.

“Eu acho que tudo que aconteceu conseguiu resolver um problema que tinha no Palmeiras. O Palmeiras era refém do próprio insucesso. E depois do clássico rolou um momento de união. Feita uma unidade grande diante de tudo falado. Então, somado ao fato de ter perdido o Paulista para o Corinthians, também contribuiu. O Palmeiras pega o Bragantino em casa com os mesmos problemas, o saldo que pode tirar pode ser importante. Depois o Palmeiras encara o Flamengo. Depois tem Libertadores”, salientou.

A jornalista, aliás, considera que o título brasileiro deve ficar entre Rubro-Negro e Verdão.

“A sequência de Palmeiras e Flamengo é muito parecida, em relação a adversários. O Cruzeiro fica um pouco atrás nessa briga. Se o Palmeiras vencer o Flamengo, dá uma ajuda. A Libertadores pode ser algo que pode complicar”, finalizou.

