Pior seleção do mundo precisa ser goleada para seguir com chances de disputar a Copa

Pior seleção do mundo, San Marino ainda pode disputar a Copa do Mundo de 2026. Afinal, uma brecha no regulamento das Eliminatórias da Europa pode beneficiar o país de cerca de 35 mil habitantes. Para isso, eles vão precisar sofrer uma goleada para a Romênia, no dia 18 de novembro, pela última rodada da competição classificatória para o Mundial.

A Uefa tem direito a 16 vagas para a Copa do Mundo de 2026. Entre elas, 12 são para os primeiros colocados dos grupos das Eliminatórias. Já os outros quatro lugares serão decididos em um play-off com 16 seleções. Assim, participarão os 12 segundos classificados dos grupos, além dos quatro melhores vencedores de grupos da Liga das Nações que não tenham ficado entre os dois primeiros nas Eliminatórias.

É nessa vaga que entra San Marino. Afinal, a pior seleção do mundo tem apenas duas vitórias na sua história, ambas contra Liechtenstein, justamente na Liga das Nações. Além disso, também empataram com Gibraltar e, assim, asseguraram a liderança do Grupo D, algo inédito em sua história. Dessa forma, entrou na lista de espera para disputar a repescagem da Copa do Mundo de 2026.

Para chegar na repescagem, agora, San Marino precisa torcer para que quatro seleções fiquem entre os dois melhores de seus grupos. São elas: Irlanda do Norte, República Tcheca, Romênia e Suécia. Assim, o confronto contra os romenos, em novembro, pode ser determinante. Afinal, os romenos estão em terceiro e tem confronto direto com a Bósnia, além de precisar tirar uma margem de quatro gols para ficar em segundo. Ou seja, San Marino vai precisar ser goleada — e isso é algo que eles sabem fazer bem.

