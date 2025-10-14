Flamengo se destaca no Nilton Santos e pode se motivar por liderança

O Flamengo conta com um fator positivo para tentar seguir na cola da liderança do Campeonato Brasileiro: o desempenho no Nilton Santos. O Rubro-Negro fará clássico contra o Botafogo, no estádio, nesta quarta-feira (15), às 19h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde a fundação do estádio, em 2007, o clube da Gávea já jogou contra a equipe de General Severiano, no Nilton Santos, em 25 oportunidades. Foram 12 vitórias rubro-negras, nove empates e quarto triunfos para os alvinegros.

Nos últimos 10 jogos das equipes no Nilton Santos, o Flamengo foi de longe muito superior diante do Alvinegro. São sete vitórias rubro-negras contra três dos botafoguenses. Entretanto, o último duelo entre as equipes no estádio foi bem diferente. Os donos da casa venceram por 4 a 1 com grande atuação de Luiz Henrique e Matheus Martins, em 2024.

Por outro lado, o último triunfo rubro-negro, no Nilton Santos, aconteceu em 2023. Na ocasião, a equipe que era comandada por Jorge Sampaoli venceu por 2 a 1, com show de Bruno Henrique, que ainda fez o chororô, e acabou com a invencilidade do rival em casa naquele momento.

Nesta temporada, Flamengo e Botafogo duelaram três vezes, com duas vitórias rubro-negras e um empate. Aliás, um dos trunfos foi o título da Supercopa do Brasil que aconteceu no Mangueirão, no Pará. Bruno Henrique, duas vezes, e Luiz Araújo marcaram na vitória por 3 a 1 contra os alvinegros.

Flamengo na tabela

O Flamengo, neste momento, aparece na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos conquistados. Na competição, o time de Filipe Luís soma 16 triunfos, sete empates e apenas três derrotas. Com o rendimento favorável no Niltão, os jogadores podem tirar um fôlego a mais para tentar essa reaproximação com o líder Palmeiras, que está com 58 e duas vitórias a mais.

Por outro lado, o Botafogo está na quinta colocação do Brasileiro e segue na luta em busca de uma vaga no G-4 da competição. Neste momento, o time de General Severiano, portanto, soma 43 pontos, com 12 vitórias, sete empates e oito derrotas.

