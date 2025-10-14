Casemiro analisa queda de rendimento da Seleção na etapa final: “Pode custar uma Copa”

O Brasil voltou a campo, na manhã desta terça-feira (14), diante do Japão e teve dois tempos distintos, que culminaram no revés por 3 a 2, em Tóquio. Afinal, a Seleção abriu dois gols de vantagem, entretanto teve um segundo tempo desorganizado coletivamente, sofreu a virada e a primeira derrota para os asiáticos na história do confronto. Na saída de campo, Casemiro analisou o “apagão” na etapa final, que em um jogo decisivo pode custar um ciclo de quatro anos de preparação.

“Um apagão na segunda parte em toda equipe. Esse é o mais alto nível. Se você dorme 45 minutos, pode custar uma Copa do Mundo, uma Copa América, uma medalha, um sonho de quatro anos, serve de aprendizado”, disse.

“Toda a equipe na segunda parte não esteve bem. Nesse alto nível, são detalhes que fazem a diferença, tem que manter o equilíbrio”, completou.

“Rolou um ânimo a mais, queria fechar a preparação, esses dez, doze dias com chave de ouro. Talvez jogamos uma preparação excelente fora. Que sirva de aprendizado. A Copa do Mundo está aí. 45 minutos podem custar um sonho de infância”, frisou.

Virada japonesa

Em campo, ainda no primeiro tempo, Paulo Henrique apareceu como elemento surpresa na direita e estufou a rede. Assim, na sequência, Gabriel Martinelli ampliou o placar para o Brasil e tudo parecia se encaminhar para um resultado tranquilo.

No entanto, os comandados do técnico Carlo Ancelotti tiveram um fraco desempenho defensivo na volta do intervalo. O primeiro gol japonês saiu de um erro de Fabrício Bruno, que deu um presente para Minamino.

Em seguida, Ito cruzou pela direita na segunda trave e encontrou Nakamura. O atacante teve liberdade para mandar para o fundo da meta de Hugo Souza e deixar tudo igual no placar. Por fim, Ueda, de cabeça, trouxe uma virada histórica para o Japão.

