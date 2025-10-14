Santos e WTorre se desentendem e anúncio de novo estádio é adiado

A expectativa por um anúncio da assinatura do contrato e da apresentação do projeto da nova Vila Belmiro no dia do aniversário do estádio não aconteceu. No último dia 12 de outubro, o estádio do Santos completou 109 anos de existência, mas a data não foi comemorada da forma esperada.

Havia uma ansiedade por parte dos torcedores e da diretoria do Santos que o acordo com a WTorre fosse concluído a tempo, e que a construção do novo estádio fosse anunciada na data simbólica do aniversário da Vila. No entanto, o clube e a construtora ainda não entraram em acordo.

De acordo com o ge, as duas partes ainda seguem em tratativas e estão em uma fase final de concordância com os termos. Havia um entendimento que as partes poderiam assinar o contrato na última semana, mas não foi o que aconteceu. Alguns pontos decisivos para o acordo entre seguem em discussão entre as partes e, por isso, o acordo não foi selado e oficializado.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, havia estipulado a data de 12 de outubro como a data do anúncio oficial da construção do novo estádio. Mas as negociações não fluiram da forma que o mandatário santista esperava, e acordo segue se arrastando.

Detalhes minuciosos ainda não foram resolvidos, mas existe um grande otimismo entre Santos e WTorre entrem em acordo em breve. A obra para o novo estádio do Santos tem previsão de três a quatro anos a partir da demolição da atual Vila Belmiro.

