Após alta minutagem, Vasco desiste de contar com Paulo Henrique contra o Fortaleza

Titular no revés do Brasil por 3 a 2 para o Japão, em amistoso na manhã desta terça-feira (14), Paulo Henrique teve um bom desempenho e estufou a rede, ainda no primeiro tempo. Diante da alta minutagem, o Vasco desistiu de levar o lateral-direito para a partida contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Castelão.

Antes disso, o Cruz-Maltino trabalhava para um retorno especial do jogador; Contudo, ele atuou durante os 90 minutos diante dos japoneses, o que fez com que o clube carioca alterasse os planos.

Entenda a programação

O jogador retornará ao Rio de Janeiro para descansar e se reapresenta na próxima sexta-feira (17), quando o elenco estará de volta da capital cearense. Na mesma data, o grupo inicia a preparação para o clássico com o Fluminense, marcado para segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

“Vou voltar com a cabeça do mesmo jeito que sai. O Vasco é o clube que represento, que me abriu as portas. É por ele que vou dar meu máximo todos os dias. Eu já tinha falado que chegar à Seleção foi consequência do que eu fiz pelo clube. Feliz de estar aqui nesta Data Fifa. Vou dar meu máximo quando voltar, mas não estarei contra o Fortaleza por ter atuado os 90 minutos. Mas vou me preparar, pois segunda-feira temos um clássico”, disse o atleta.