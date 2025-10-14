Maestro Júnior alerta para ponto-chave em derrota histórica da Seleção Brasileira

InícioEsportes
É bem verdade que as falhas individuais tiveram um peso significativo na derrota brasileira por 3 a 2 para o Japão, nesta terça-feira (14), mas não para por ai. Para o Maestro Júnior, por exemplo, a mudança promovida por Carlo Ancelotti teve “influência muito grande” no resultado final em Tóquio.

“A gente não jogou, né? Praticamente assistimos. A mudança de esquema teve uma influência muito grande, e a Seleção Japonesa não desiste. Eles não mudaram nada, só aumentaram a agressividade. Erramos muitos passes e individualmente caímos de produção”, afirmou o comentarista durante a transmissão da TV Globo.

Carlo Ancelotti já havia promovido oito mudanças no time titular em relação à equipe que goleou a Coreia do Sul na semana anterior, mas deixou claro que faria testes visando a Copa do Mundo. Apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr. se mantiveram entre os 11 iniciais, em um primeiro tempo marcado por boa circulação de bola e movimentação ofensiva.

Paulo Henrique, lateral-direito do Vasco, abriu o placar aos 26 minutos, após belo passe de Bruno Guimarães. Pouco depois, aos 31, Gabriel Martinelli ampliou, aproveitando assistência de Lucas Paquetá. A Seleção desceu para o intervalo com vantagem de 2 a 0, controlando o ritmo da partida.

Segundo tempo com mais alterações 

O rendimento da Canarinho caiu visivelmente na volta para o segundo tempo. A reorganização do esquema tático, com mudanças no posicionamento do meio de campo, abriu espaços para os avanços japoneses.

Não à toa, Maestro Júnior, atento ao comportamento coletivo, apontou que o Brasil perdeu controle da posse de bola e da marcação. Logo aos seis minutos, Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, falhou na saída de bola e entregou nos pés de Minamino, que descontou.

Aos 16, o defensor voltou a comprometer, desviando para o próprio gol em tentativa de corte após chute de Nakamura. O empate abalou o sistema defensivo, que já demonstrava desorganização. O Japão aproveitou o bom momento e, aos 25 minutos, Ito cobrou escanteio na medida para Ueda completar de cabeça, sem marcação, decretando a virada por 3 a 2.

As declarações ecoaram nas redes sociais, onde torcedores também criticaram a atuação do zagueiro Fabrício Bruno, que virou alvo de memes e de indignação. Convocado como um dos quatro nomes do futebol nacional, o defensor chegou a quatro jogos com a Amarelinha. 

A equipe volta a se reunir em novembro para novos amistosos preparatórios. A derrota em Tóquio, no entanto, acende um sinal de alerta para o setor defensivo e para a consistência do modelo de jogo testado por Carlo Ancelotti.

