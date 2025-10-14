Textor identifica tentativa de manobra da Ares em decisões da Justiça

Textor segue à frente do Botafogo e com as atenções voltadas para o Mais Tradicional - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Controlador da SAF do Botafogo, John Textor identificou, nas últimas decisões da Justiça do Rio de Janeiro, uma tentativa de manobra dos advogados da Ares para questionar a sua autoridade no clube carioca. A informação é do jornal “O Globo”. Credora da Eagle Football, a Ares é empresa com a qual o big boss pegou dinheiro para comprar o Lyon, em 2022.

Na última segunda-feira (13), o juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial da capital fluminense, anulou os efeitos da reunião da SAF do Botafogo de julho deste ano. A assembleia tinha aprovado créditos do Botafogo para uma transferência a uma SAF nas Ilhas Cayman.

O magistrado, porém, manteve Textor como homem-forte do Glorioso. A Justiça pontua que o Godfather deve seguir à frente do Alvinegro até nova análise no tribunal arbitral da Fundação Getúlio Vargas.

Textor sustenta que não há disputa no Conselho da Eagle Football, empresa da qual é sócio majoritário. Ele, assim, considera os efeitos da decisão judicial como nulos. O próprio empresário norte-americano já havia concordado com a anulação daquela assembleia, após acordo com o advogado Christopher Mallon, então diretor independente da holding.

