Palmeiras x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Brasileirão, o Palmeiras volta a entrar em campo nesta quarta-feira. Para tentar aumentar a distância para o vice-líder Flamengo antes do confronto direto do próximo domingo, o Verdão recebe o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, às 19h, em jogo válido pela 28ª rodada.

No jogo do primeiro turno do Brasileirão, pela 9ª rodada, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino de virada. O Verdão levou os três pontos com gols de Murilo e Maurício, enquanto Gabriel marcou o gol do Massa Bruta.

Onde assistir

O jogo entre Palmeiras x Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, nesta quarta-feira, terá transmissão do Premiere.

Como chega o Palmeiras

Na primeira colocação do Brasileirão com 58 pontos e com três de vantagem para o vice-líder Flamengo, o Palmeiras pode aumentar ainda mais a distância na ponta da tabela. Isto porque o rival carioca joga um clássico diante do Botafogo em jogo praticamente simultâneo, e caso tropece, o Verdão pode chegar no confronto direto de domingo com uma larga vantagem, desde que vença o Bragantino.

Para o duelo desta quarta, o Palmeiras não vai contar com peças importantes como Gustavo Gómez, Emi Martínez e Facundo Torres, que jogaram por suas seleções na Ásia e devem ser ausências. Flaco López e Aníbal Moreno jogam nesta terça pela Argentina nos Estados Unidos e também devem ficar de fora. Paulinho e Lucas Evangelista seguem fora por lesão, enquanto Khellven e Sosa são dúvidas.

Como chega o Red Bull Bragantino

Após um início forte, o Bragantino despencou na tabela e hoje aparece apenas na 9ª colocação com 36 pontos, mas segue buscando recuperação. Na última rodada, o Massa Bruta venceu o Grêmio por 1 a 0, em jogo marcado por uma enorme polêmica de arbitragem.

Para chegar ao quatro jogo consecutivo sem derrota, o técnico Fernando Seabra precisará segurar o ímpeto do líder Palmeiras. Para isso, no entanto, o treinador pode não contar com peças importantes como Eduardo Sasha, Bruno Gonçalves e Davi Gomes que estão em transição física e são dúvidas para o jogo. Isidro Pitta, principal atacante da equipe, também é dúvida.

PALMEIRAS x RED BULL BRAGANTINO

28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 15/10/2025 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha (Borbas). Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS).

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

